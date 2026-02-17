Популярен сърфист бе убит в дома си при грабеж

66-годишният калифорниец Кърт Ван Дайк, който е част от известна сърфистка фамилия, е бил убит в дома си в Коста Рика при това, което властите смятат за грабеж.

Съдебната следствена служба на Коста Рика, известна като OIJ, е получила сигнал в събота сутрин, 14 февруари, за убийство в Хоун Крийк, район Кауита, съобщават костариканските медии CRHoy, La Nación и Teletica, като се позовават на официално съобщение на службата.

Според текстовете, той е бил в дома си с приятелката си, когато поне двама въоръжени мъже влезли, заплашили ги с огнестрелно оръжие и ги държали в стая в продължение на няколко минути, преди да откраднат ценности. Разследващите смятат, че след това заподозрените са убили Кърт и са избягали.

Към момента се смята, че причината за смъртта е задушаване, а по тялото му е имало и множество прободни рани, пише People. Посочва се, че тялото ще бъде изпратено в Съдебната морга за допълнителна експертиза. Предварителен доклад посочва, че Ван Дайк е бил открит под легло с чаршаф върху главата и нож до него.

Приятелката на сърфиста е оцеляла и не е била сериозно ранена - тя е казала на властите, че се е къпела, когато заподозрените влезли в дома, и че е била вързана, преди те да избягат. Кадри от охранителни камери показват две превозни средства, които напускат мястото.

Към момента не са обявени арести, а разследването продължава.

Ван Дайк е живял десетилетия в карибския регион на Коста Рика и е притежавал хотел в Пуерто Виехо де Таламанка. Известен сред сърфистите като "Краля", той е бил уважавана фигура в местната сърф общност, пише San Francisco Chronicle.

"Брат ми беше много добър и щедър човек, който би помогнал на почти всеки. Кърт никога не би наранил никого и винаги беше там, когато ти трябва", казва брат му Питър Ван Дайк пред изданието.

Роджър Самс, президент на Southern Caribbean Chamber of Tourism and Commerce, заявява пред La Nación, че убийството може да повлияе на имиджа на региона.

"Очевидно това ще се отрази на имиджа ни", казва Самс, като добавя, че случаят изглежда изолиран и няма връзка с туристи.