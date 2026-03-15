Майката на Николай научила от новините, че синът ѝ е мъртъв

Ралица Асенова, майка на загиналия край връх Околчица Николай Златков, публикува нов пост в социалните мрежи, но този път фокусиран върху самата нея.

Ралица! Коя съм аз? Аз съм като всеки един човек живеещ на тази планета. Имам чувства, имам силни и слаби страни. Някои хора ме харесват, други сигурно не могат да ме понасят. Но това, което искам да ви кажа с този пост е, че аз не съм важна! Аз не искам да съм в центъра на вниманието, в центъра на вниманието е истината и справедливостта за Ники, Иво, Сашо, Ивей, Пламен и Дечо. Само това!”, с тези дума започва поста си Асенова.

Тя изказа благодарности на всички, които са я подкрепили и са застанали зад гърба ѝ “в първите кошмарни дни от ужасяващото убийство на Петрохан”.

“В онези първи зловещи дни, в които сякаш не беше достатъчно, че те са убити, но и ние всички, които ги познавахме бяхме нападнати сякаш сме престъпници и хулени отвсякъде и очервани. Никога няма да мога да ви се отблагодаря хора, че не се скрихте, не се изплашихте да не се замесите в този "грандиозен скандал" който се прожектираше от екраните. Само и единствено благодарение на вас успях да остана изправена и вълната на помията, която се изсипваше не ме отнесе и мен. Не само не ме отнесе, а заради вашата подкрепа ми помогна да се изправя още по силна и стабилна и да се опълча срещу тази нечувана неправда, която се случва. Тези прекрасни хора, които стояха и стоят плътно зад гърба ми са също обикновени кора като мен. Но имат чест, достойнство и добри сърца. Не са слаби жертви, които да се скрият и да се пазят треперещи някъде да не им се намеси името в най- големия скандал сигурно в съвременната история на тази държава. Благодаря ви и винаги ще бъда до вас когато имате нужда от мен за всичко и с всичко, което мога и имам и съм! “, се казва още в поста на Асенова.

Тя е категорична, че отказва да бъде жертва.

“Аз отказвам да бъда смачкана от лъжите и мрака, който се опитваше да ни затисне всички нас близките на шестимата убити. Отказвам да слушам хора, които не са ги познавали и нямат капка идея кои и какви бяха тези хора да хулят през екраните на телевизорите, в коридорите на държавните институции, личните им медии, в кулоарите на парламента и да говорят лъжи за тях и да експлоатират тази трагедия за собствени цели. Отказвам живота на нашите синове и чувствителна информация от живота им да бъде публично достояние и да се разисква в медиите, та дори и в парламента, докато на нас близките ни се отказва елементарна информация и не се удовлетворят исканията ни като пострадали лица, както и правото ни да видим телата на синовете си”, пише Ралица.

"Истината е като водата, винаги си проправя път…”, размишлява Асенова.