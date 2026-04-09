13 души са арестувани при спецоперация на МВР в Русе

Тринайсет души са арестувани за срок до 24 часа при състоялата се вчера специализирана полицейска операция, съобщи регионалният говорител на МВР в крайдунавския град Даниела Малчева.

Операцията е била насочена към противодействие на престъпленията срещу изборното законодателство и гарантиране честността на предстоящия вот. Успоредно с това бяха предприети и действия за ограничаване на конвенционалната престъпност, както и засилен контрол върху участниците в движението с цел намаляване на нарушенията по пътищата.

Двама от арестуваните са заподозрени в престъпления против избирателните права на гражданите.

„Благодарение на оперативните действия са образувани две нови досъдебни производства за нарушения на изборното законодателство, с което общият им брой за текущия период достига девет. Разследванията са за опити за въздействие върху избиратели чрез предоставяне на материални облаги с цел влияние върху упражняване на избирателното право във връзка с предстоящите парламентарни избори. Установени са и други случаи със съмнения за престъпления против политическите права на гражданите. Допълнително от служителите на Областната дирекция са регистрирани осем нови заявителски материала с първоначални данни за изборни нарушения. В хода на извършваните проверки и процесуално-следствени действия са открити записки, съдържащи имена на хора, парични суми, снимков материал. В някои от проверяваните обекти са установени тетрадки със списъци на хора и дължими суми, което също поражда съмнения за нерегламентирано въздействие върху избиратели. По всички случаи текат проверки", каза Даниела Малчева.

Останалите 11 души са арестувани за други нарушения – за притежание на наркотици, за незаконна дейност с културно-исторически ценности и други. Открити са и двама души, обявени за общодържавно издирване, съобщава БТА.

По време на операцията са проверени повече от 800 души. Инспекции са извършени на 89 адреса, включително заложни къщи, офиси за бързи кредити и валутни бюра, търговски обекти, фирми, частни имоти. Проверени са и 734 моторни превозни средства, а по Закона за движение по пътищата са наложени 91 акта и фиша.