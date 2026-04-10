Мащабна акция срещу купения вот в Монтанско: Иззеха документи на починали

Мащабна специализирана операция за противодействие на престъпленията срещу политическите права на гражданите се проведе на територията на област Монтана, съобщи bTV. В хода на акцията полицията разкри сложни схеми за влияние върху изборния процес и задържа няколко лица.

Мащаб на проверките

Полицейските екипи са претърсили 17 адреса в цялата област, включително частни домове, търговски обекти, заложни къщи и офиси за бързи кредити. В рамките на операцията са проверени 240 моторни превозни средства и 299 лица, от които 19 от активния криминален контингент.

Шокиращи разкрития

При обиските са открити тефтери и списъци с имена на граждани, срещу които са били вписани конкретни парични суми. Най-фрапиращото разкритие на органите на реда е изземването на 197 лични карти и 6 паспорта, като всички документи са били на починали лица. Открито е и разрешение за пребиваване на чужденец.

Арести и образувани производства

Задържани са трима души. Обвиненията срещу тях и останалите заподозрени включват купуване на гласове; незаконно притежание на оръжие и боеприпаси; шофиране под въздействието на наркотични вещества.

Общо в хода на операцията са разкрити 19 престъпления. Образувани са 10 досъдебни производства, седем от които са пряко свързани с търговията с гласове. Регистрирани са и 9 преписки за други нарушения, сред които незаконен добив на дървесина и неправомерно присъединяване към водопроводната мрежа. По време на акцията е открито и превозно средство, обявено за общодържавно издирване.

Откриването на документи на починали лица е индикатор за опити за гласуване от името на хора, които все още фигурират в избирателните списъци, но не са сред живите. Това е една от най-старите и трудни за проследяване форми на изборна манипулация.