Шофьорът на рейса, помел коли в Хасково, е бил на психоактивни лекарства

Тестът му за наркотици е отчел наличие на бензодиазепин

19.04.2026 | 11:20 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Водачът на автобус от градския транспорт в Хасково, който в събота сутринта се удари в паркирани автомобили, е дал отрицателна проба за алкохол, но тестът му за наркотици е отчел наличие на бензодиазепин, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Хасково.

От полицията уточниха, че 64-годишният шофьор е задържан за срок до 24 часа в Районното управление в Хасково.

Инцидентът е станал около 6:20 часа вчера на улица "Панорама" в областния град. След като е изгубил контрол над превозното средство, автобусът е навлязъл в лявата лента за движение и е блъснал пет паркирани леки автомобила.

По случая е образувано досъдебно производство, пише БТА.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

