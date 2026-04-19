Шофьорът на рейса, помел коли в Хасково, е бил на психоактивни лекарства

Водачът на автобус от градския транспорт в Хасково, който в събота сутринта се удари в паркирани автомобили, е дал отрицателна проба за алкохол, но тестът му за наркотици е отчел наличие на бензодиазепин, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Хасково.

От полицията уточниха, че 64-годишният шофьор е задържан за срок до 24 часа в Районното управление в Хасково.

Свързани статии Автобус помете три паркирани коли в Хасково

Инцидентът е станал около 6:20 часа вчера на улица "Панорама" в областния град. След като е изгубил контрол над превозното средство, автобусът е навлязъл в лявата лента за движение и е блъснал пет паркирани леки автомобила.

По случая е образувано досъдебно производство, пише БТА.