Задържаха над 1 000 000 недекларирани турски лири на Капитан Андреево

Парите са открити в автобус с турска регистрация

21.04.2026 | 17:52 ч.
Агенция Митници

Митничари задържаха недекларирани 1 040 000 турски лири на МП Капитан Андреево при проверка на автобус, влизащ в страната от Турция.

На 18.04.2026 г., около 23:00 часа, на пункта пристига автобус с турска регистрация. В превозното средство, управлявано от турски шофьор, пътували 47 пътници от Турция за Румъния.

Автобусът е селектиран за щателна митническа проверка. В хода на контролните действия, в багажното отделение в две раници, са открити по две полиетиленови торби, пълни с банкноти турски лири, всички в купюри от 200 турски лири.

Общото количество на задържаните пари е 1 040 000 турски лири с равностойност в евро 20 446.4 евро. Установено е, че паричните средства са собственост на един от пътниците в автобуса – турски гражданин. На нарушителя е съставен акт по Валутния закон. 

От Агенция „Митници“ напомнят, че пренасянето на парични средства в размер на 10 000 евро или повече, или тяхната равностойност в друга валута, за или от трета страна, подлежи на деклариране пред митническите органи.

