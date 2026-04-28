Разбиха група джебчии в Стара Загора

Мащабна специализирана операция на криминалисти от Първо и Второ районно управление в Стара Загора доведе до разбиването на организирана група джебчии, която през последните седмици е нападала пътници в градския транспорт.

Задържани са четирима души - две жени на 37 и 26 години, 24-годишен мъж и 17-годишно момиче. Всички са от пловдивското село Белозем и според разследващите са действали координирано, професионално и с добре отработена схема, предава БГНЕС.

Полицейската акция е проведена на 23 април, след като сигналите от обрани граждани в автобусите започнали рязко да се увеличават. Разследването установило, че групата е "оперирала" основно по натоварените градски линии №2, 13, 14 и 36.

Сред жертвите има хора на различна възраст - от 25-годишен мъж до 87-годишна пенсионерка. Най-често откраднатото включвало портмонета, лични документи и дебитни карти.

Как полицията стигнала до групата?

Главен инспектор Димитър Димитров, началник на Първо РУ - Стара Загора, разказа как криминалистите са проследили действията на заподозрените.

"Преди около две-три седмици започнаха и зачестиха кражбите на портфейли на територията, обслужвана от Първо и Второ районно. От направения анализ установихме, че ударите се извършват предимно в градския транспорт и по спирките около автобусите. Проведохме беседи с водачи, с контрольори и в един момент стигнахме до четири лица. На 23 април проведохме съвместна специализирана операция. Засекохме ги как слизаха и се качваха по автобусите и беше ясно, че това е целта на техните действия - да извършват кражби. Лицата са от село Белозем. Те са гастролиращ контингент, обикалят страната, а доколкото разбираме, може би действат и в други държави от Европейския съюз. При проведените беседи те признаха за общо седем престъпления, като успяхме да документираме почти всички от тях. Част от отнетите суми вече са възстановени", разказа главен инспектор Димитров.

Добре отработена схема

По данни на полицията схемата на джебчиите е класическа, но изпълнявана с много добра координация.

В един от най-сериозните случаи, освен че отнели пари в брой, участниците в групата успели да изтеглят 1000 евро от дебитната карта на 82-годишна жена. Достъпът до сумата бил улеснен от факта, че възрастната жена държала листче с ПИН-кода заедно със самата карта.

Началникът на сектор "Криминална полиция" към Второ РУ Любомир Цветков предупреди гражданите да не показват какви суми носят у себе си. Той посъветва още раниците и чантите винаги да бъдат добре закопчани, тъй като оставеният отворен цип улеснява джебчиите.

Към момента обвинения са повдигнати на 24-годишния мъж и 26-годишната жена. Работата по пълното документиране на всички случаи продължава под надзора на Районната прокуратура в Стара Загора.