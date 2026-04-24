Баща от Охайо уби 4-месечната си дъщеря

30-годишен мъж от щата Охайо е обвинен по няколко тежки престъпления във връзка със смъртта на 4-месечната си дъщеря.

Марселъс Малоун е привлечен към наказателна отговорност по обвинения в убийство, непредумишлено убийство, домашно насилие и седем отделни случая на застрашаване на дете. Обвинителният акт е внесен на 21 април в съда на окръг Клермонт, показват съдебни документи, цитирани от People. При признаване за виновен по всички обвинения, Малоун може да получи доживотен затвор.

На 22 април той пледира "невинен". Съдът определя гаранция в размер на 3 млн. долара.

Какво се е случило?

На 11 декември 2025 година властите се отзовават на сигнал от дома на Малоун, където откриват бебето в безсъзнание, съобщават прокурорите. Момиченцето е откарано в болница, където по-късно е обявено за починало.

Според разследването, в нощта на трагедията майката е повила бебето по правилния начин, а Малоун го поставил в кошарката. Смята се, че той е последният човек, който е видял детето живо.

Около 00:30 ч. майката подава сигнал на телефон 911, съобщавайки, че бебето не диша. Тя казва на диспечера, че двамата с бащата са направили опит за сърдечен масаж.

По време на разговора се чува как Малоун казва: "Хайде, бебче."

Данните от аутопсията

Аутопсията показва наличие на запушване на носа и устата вследствие на повиване на тялото и главата, което е допринесло за смъртта на детето, заявява прокурорът на окръг Клермонт Марк Текълв, цитиран от Fox 19.

Според прокуратурата, разследването разкрива, че насилието е започнало поне два месеца преди инцидента на 11 декември.

"Разследващите откриха видео, в което Малоун отправя заплахи към бебето. Казва ѝ, че ще бъде мъртво бебе и че ще я хвърли на леглото, ако го ядоса", казва помощник-прокурорът Ник Хортън в съда на 22 април, цитиран от Local 12.

По думите на Хортън, Малоун е повивал детето до степен, в която то не е можело да диша и е губело съзнание.

"Поне в един случай той е ударил бебето в лицето, защото е плачело, което е довело до сериозни синини", допълва прокурорът.

Реакцията на властите

"Децата са най-ценният ни дар. Немислимо е това невинно дете да бъде третирано по толкова безчувствен и зъл начин. Тази институция е решена да потърси отговорност от всеки, който извършва подобно неизразимо насилие срещу най-уязвимите в нашето общество", заявява прокурорът Марк Текълв.