Мъж уби доведената си дъщеря, защото го накарала да ѝ се извини

Мъж от Флорида е изправен пред наказателни обвинения, след като според полицията е застрелял и убил 39-годишната си доведена дъщеря след спор за обноски.

В неделя, 19 април, 64-годишният Джеймс Пелзър от Пенсакола е арестуван и обвинен в убийство втора степен във връзка със смъртта на 39-годишната Аланда Къфи, съобщава шерифската служба на окръг Ескамбия в доклад за ареста, цитиран от People.

Около 10:00 ч. същата сутрин полицейски служител се отзовава на сигнал за простреляна жертва в дома на Пелзър на Gulf Breeze Ave. в окръг Ескамбия. На място той открива Джеймс Пелзър да коленичи на улицата, докато друг полицай е насочил оръжие към него, се посочва в доклада.

"Много се издъних. Много се издъних."

Това казал Пелзър според документа.

Вътре в къщата един от полицаите намира Аланда Къфи в безсъзнание на пода, в локва кръв. Тя е била простреляна няколко пъти в различни части на тялото си.

Майката на Аланда - Ивон Пелзър - казала на разследващите, че тя и дъщеря ѝ били в кухнята същата сутрин, когато Джеймс се опитал да мине покрай Аланда.

Ивон казала на дъщеря си да се отмести, за да мине Джеймс.

"Е, мамо, можеше да каже "извинявай"

Това отвърнала Аланда Къфи.

Без да каже нито дума, Джеймс излязъл от кухнята, върнал се с пистолет и започнал да стреля, като прострелял четири или пет пъти Аланда, се твърди в доклада за ареста.

Според документа Пелзър не казал нищо, преди да стреля по доведената си дъщеря, но след това наредил на съпругата си "да млъкне", когато тя започнала да се моли на глас над простреляната си дъщеря.

Ивон казала на полицаите, че Пелзър "има история с проблеми с гнева и е заплашвал, че ще "използва оръжието си" при различни дребни инциденти, но не е проявявал физическо насилие и не е заплашвал да използва оръжието си срещу нея или срещу Аланда", се казва още в доклада.

Служителите на реда са открили оръжието на Пелзър върху Библия близо до входната врата, пише в документа.

Докато разследването продължава, близки и приятели на Аланда Къфи скърбят за загубата ѝ.

"Аланда беше безкористна. Обичаше майка си, обичаше приятелите си и обичаше семейството си", казва приятел на Аланда Къфи пред WEAR News

Джеймс Пелзър е задържан без право на гаранция в затвора на окръг Ескамбия.

Неговият служебен защитник не е отговорил веднага на запитването на People за коментар.