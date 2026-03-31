Рая Назарян увери Киев в подкрепата на България

Председателят на Народното събрание Рая Назарян разговаря с председателя на Върховната рада на Украйна Руслан Стефанчук по време на посещението си в Украйна за участие във втората парламентарна Среща на върха в Буча. По-рано тя направи изказване и на самия форум, организиран от украинския парламент, съобщиха от правителствената пресслужба.

В разговора си със Стефанчук Рая Назарян подчерта, че България остава твърдо ангажирана с подкрепата за независимостта, суверенитета и териториалната цялост на Украйна в рамките на международно признатите ѝ граници. Тя увери, че страната ни ще продължи да помага "толкова дълго, колкото е необходимо", в рамките на своите възможности.

Назарян посочи още, че солидарността на България с Украйна и украинския народ е била потвърдена със седем отделни решения на Народното събрание.

По думите ѝ незаконната пълномащабна война трябва да приключи с всеобхватен, справедлив и траен мир, основан на международното право. Тя подчерта още, че България приветства всички усилия за намиране на устойчиво мирно решение, стъпило върху принципа: "Нищо, което касае Украйна, да не се решава без Украйна."

Председателят на парламента отбеляза, че сътрудничеството между двете страни може да се разшири и в посока дългосрочно възстановяване и реконструкция на Украйна, включително в сферата на инфраструктурата и икономиката.

Рая Назарян акцентира и върху хуманитарната помощ, която България оказва на временно разселените украински граждани. По думите ѝ 197 580 души са получили временна закрила у нас, а 61 000 от тях са се установили в България. Тя добави, че през настоящата учебна година 5379 украински ученици са записани в български училища.