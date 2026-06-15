Откриха извършителя на палежа пред Посолството на България в Скопие

Мъжът, заподозрян за палежа на два автомобила пред Посолството на България в Скопие, е установен и задържан.

Сигналът за пожара в двата служебни автомобила, собственост на Посолството на Република България в Скопие, е подаден днес в 12:13 ч. След това Секторът за вътрешни работи в Скопие е предприел действия за изясняване на случая и за установяване на извършителя.

В рамките на разследването за кратко време е идентифициран и открит човекът, за когото има обосновано подозрение, че е извършил деянието. Става дума за 44-годишен мъж от Скопие с инициали И.Д. Той е задържан и отведен в полицейско управление.

При полицейските действия са открити и дрехите, които мъжът е носил по време на извършването на деянието.

В координация с компетентен прокурор продължават действията за пълното изясняване на случая. След приключването им срещу задържания ще бъде внесена съответната наказателна жалба по бърза процедура.

Инцидентът предизвика остра реакция в България. Министерството на външните работи осъди палежа на дипломатическите автомобили, а случаят беше определен като недопустимо посегателство срещу българска дипломатическа мисия.

Реакция дойде и от "Демократична България", откъдето заявиха, че палежът е "пореден акт на омраза" срещу страната ни. В позицията си формацията свърза случилото се с ескалацията на антибългарската реторика и поведение от страна на официалните власти в Северна Македония през последните месеци.

От "Демократична България" настояха отговорните фактори в Скопие да променят курса на конфронтация с България, като предупредиха, че той нанася щети на двустранните отношения и поставя допълнителни пречки пред европейския път на Северна Македония, пише БГНЕС.