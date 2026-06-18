Майката на Филип след 23 заседания: Не искаме мъст, искаме адекватен процес

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Майката на 14-годишния Филип Арсов, който загина през септември 2023 г., след като беше блъснат от пиян шофьор на столичната улица "Гурко", заяви, че семейството не търси мъст, а бърз и адекватен съдебен процес.

Тази сутрин граждани се събраха пред Съдебната палата в София в подкрепа на близките на Филип преди разпоредителното заседание по делото. Процесът започва отначало след отвод на предишния съдебен състав.

"Всички тези хора са тук за подкрепа на едно семейство, което преди почти три години загуби сина си, убит от пиян джигит в центъра на София. Ние демонстрации не правим. Не искаме мъст. Искаме единствено бърз и адекватен процес", заяви Николина Петкова, майката на Филип.

Делото срещу обвиняемия Петър Тодоров се връща в начална фаза, след като роднините на загиналото момче поискаха смяна на съдията. До този момент процесът продължи повече от две години и премина през 23 съдебни заседания.

Според експертизите Тодоров е шофирал с близо 90 км/ч и с над 2 промила алкохол в кръвта.

"Очакванията ни са този съдебен състав да не протака така, както протакаше предишният. След 23 заседания съдията си позволи в съдебна зала да квалифицира деянието като непредпазливо, въпреки че обвинението на прокуратурата е различно. Тя нямаше право да прави това на този етап от процеса. В резултат се стигна до отвод и днес отново сме в изходна позиция", коментира майката на Филип.

По думите ѝ тежките катастрофи в страната показват, че държавата продължава да губи битката с войната по пътищата. Николина Петкова настоя за по-бързо правораздаване при тежки пътни престъпления.

"Бързото и адекватно правосъдие трябва да показва на извършителите, че нямат място сред нормалните хора в обществото. Мястото им е в затвора или в друга изправителна институция, но не и сред нас", изрази мнение тя.

Попитана дали очаква справедлива присъда, майката на Филип отговори, че след загубата на детето им справедливост за семейството не може да има.

"За нас справедливост няма. Никой не може да върне Филип. Очакваме единствено адекватна присъда, съответстваща на извършеното деяние", заяви Николина Петкова, цитирана от БГНЕС.