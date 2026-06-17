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Мъж си купи кросов мотор и го подкара пиян без номера

Мотоциклетистът с близо 2 промила бе спрян край Нови пазар

17.06.2026 | 13:48 ч. 7
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Полицаи задържаха 41-годишен мотоциклетист от Нови пазар, шофирал с близо 2 промила алкохол, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Шумен.

Мъжът бил спрян за проверка малко преди 18:30 ч. във вторник на пътя до село Памукчии, в посока Нови пазар. Той управлявал мотоциклет без поставена регистрационна табела и бил във видимо нетрезво състояние.

Пробата с дрегер отчела 1,93 промила алкохол в издишания въздух. При проверката полицаите установили още, че по-рано същия ден мъжът е ходил до Провадия, за да купи кросовия мотор.

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Мотоциклетистът отказал да даде кръвна проба за анализ. Той е задържан за срок до 24 часа в полицейското управление в Нови пазар, а по случая е образувано бързо производство.

От Областната дирекция на МВР в Шумен съобщиха, че са предприети мерки срещу водачи, които с поведението си на пътя застрашават живота и здравето на останалите участници в движението, пише БТА.

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