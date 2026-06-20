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Дрогиран и без книжка превозва нелегални мигранти

Полицията е задържала неправомерния шофьор

20.06.2026 | 15:10 ч. 13
БГНЕС

БГНЕС

Гранични полицаи задържаха дрогиран шофьор без книжка, превозващ 27 нелегални мигранти, съобщиха от Министерството на вътрешните работи, цитирани от bTV.

Случката е от четвъртък вечерта, когато граничен полицейски наряд е спрял за проверка между плаж ,”Аркутино“ и разклона зa комплекс ,”Св. Тома“ микробус с британска регистрация, управляван от 31-годишен от Бургас.

При проверката е установено, е че в товарния отсек на автомобила има 27 незаконни мигранти без документи за самоличност. 22-ма съобщили, че са от Афганистан, петима – от Пакистан. Те са задържани в ГПУ-Бургас.

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Шофьорът също е задържан. Установено е, че не притежава шофьорска книжка и му е извършена проверка за употреба на наркотици, която е била положителна.

Образувано е бързо производство, уведомена е районната прокуратура. 

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Тагове:

нелегални мигранти шофьор без книжка превоз МВР проверка Бургас
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