Дрогиран и без книжка превозва нелегални мигранти

Гранични полицаи задържаха дрогиран шофьор без книжка, превозващ 27 нелегални мигранти, съобщиха от Министерството на вътрешните работи, цитирани от bTV.

Случката е от четвъртък вечерта, когато граничен полицейски наряд е спрял за проверка между плаж ,”Аркутино“ и разклона зa комплекс ,”Св. Тома“ микробус с британска регистрация, управляван от 31-годишен от Бургас.

При проверката е установено, е че в товарния отсек на автомобила има 27 незаконни мигранти без документи за самоличност. 22-ма съобщили, че са от Афганистан, петима – от Пакистан. Те са задържани в ГПУ-Бургас.

Шофьорът също е задържан. Установено е, че не притежава шофьорска книжка и му е извършена проверка за употреба на наркотици, която е била положителна.

Образувано е бързо производство, уведомена е районната прокуратура.