Чеченска връзка в кървавата драма на плажа Кабакум

Чеченска връзка има в кървавия скандал на варненския плаж Кабакум, при който 19-годишен младеж намушка с нож два пъти мъж на 24 години.

Наръганият е извадил законно притежавано оръжие и прострелял нападателя си в тялото. Куршумът е заседнал в седалищния мускул. Простреляният е в операционната, като към момента не може да се каже, че има опасност за живота му, съобщава Блиц.

Вън от опасност е и другият участник в сблъсъка. Според полицията обаче и двамата са много тежко ранени.

24-годишният младеж, извадил пистолета,

е син на известния във Варна чеченски бизнесмен Яхия Хашиев.

Хашиев има влязла през 2007 година в сила 6 годишна присъда за данъчни престъпления. През юли 2009 година е бил условно предсрочно освободен, а по-късно е разследван за изнудване, извършено в условията на остатъка от година и половина от неизтърпяната ефективно присъда.

През 2010 г.

Хашиев е осъден, заедно с още двама, по дело за изнудване.

Тримата получили по 10 години лишаване от свободода и глоба от по 7 000 лева.

От събраните доказателства става ясно, че на 16 септември 2009 г. четиримата се опитали да принудят бизнесмена Цанко Дочев да поеме имуществено задължение. За тези цел му нанесли побой, при който му счупили 3 ребра.

През 2017 г. КОНПИ отне имущество за 446 245 лв. от Яхия Хашиев, който е с руски паспорт и статут на постоянно пребиваващ в България.