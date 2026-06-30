Колев поиска да напусне дома си заради участие, прокуратурата отказа

Инфлуенсърът Стоян Колев е поискал от прокуратурата да напусне дома си, за да отиде на участие. Окръжна прокуратура-Пазарджик не е уважила искането на обвиняемия.

За времето от 19 часа на 30 юни 2026 г. до 10 часа на 1 юли 2026 г. Колев е искал да вземе участие в обществено събитие в гр. Бургас, което му е отказано.

Инфлуенсърът е привлечен като обвиняем по досъдебно производство в Районна прокуратура-Пазарджик за това, че на 16 юни 2026 г., на автомагистрала “Тракия“, обл. Пазарджик, е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил, след употреба на наркотични вещества и е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи се в агресивно шофиране и показване на пневматична пушка през люка на автомобила.

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По искане на Районна прокуратура-Пазарджик Районен съд-Пазарджик е наложил мярка за неотклонение “задържане под стража“ спрямо Колев, което той обжалва.