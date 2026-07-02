Мъж опита да избяга от полицията на магистрала "Тракия"

Полицията задържа мъж след опит да избяга от проверка на автомагистрала "Тракия" с чужд автомобил, съобщиха за БТА от Столичната дирекция на вътрешните работи. По случая се води разследване.

Патрул на магистралата забелязал шофьор, който се движел неадекватно, без поставен колан и със затъмнени стъкла на автомобила. Полицаите го последвали със служебен автомобил и му подали сигнал да спре. Водачът първоначално отбил.

Докато служителите стигнат до автомобила, за да извършат проверката, мъжът потеглил рязко в опит да я избегне. Полицията започнала преследване, при което шофьорът изпреварил тир през аварийната лента на магистралата.

Малко преди разклона за село Лозен той е бил задържан без инциденти.

По данни на полицията мъжът има множество криминални прояви, сред които общо 12 отказа да бъде тестван за употреба на наркотични вещества. Той е отказал проверка и при този случай. Свидетелството му за управление е било отнемано през 2017 и 2023 г. Има и регистрация за грабеж, пише БТА.