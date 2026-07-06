Смразяващи кадри показват как тийнейджър открива огън по полицаи в Ню Йорк (ВИДЕО)

Смразяващи кадри показват момента, в който въоръжен тийнейджър зарежда 9-милиметров пистолет, след което се затичва към автомобил на нюйоркската полиция и открива огън - при стрелбата ветеран детектив е улучен в гърба.

Вижда се как 18-годишният нападател размахва оръжието, докато крачи напред-назад по авеню "Ностранд" (Nostrand Avenue) в квартал "Краун Хайтс" (Crown Heights) около 4:45 ч. в неделя сутринта - само на половин пресечка от необозначен полицейски автомобил, показват записи от камери за видеонаблюдение, публикувани от New York Post.

Заподозреният, чието име не се съобщава, върви напред-назад по тротоара. В един момент е заснет как дърпа затвора на пистолета, преди да хукне по улицата към необозначената полицейска кола.

Полицаите, които били част от звено за наблюдение на извършители на сексуални престъпления, забелязали въоръжения младеж да се приближава с полуавтоматичното оръжие и изскочили от автомобила - така започнала престрелката.

Детектив Робърт Карол е улучен в гърба по време на размяната на огън, като бронежилетката вероятно е спасила живота му. След това неговият партньор, който е получил леки наранявания, успял да обезвреди нападателя.

Карол, за когото източници твърдят, че е на по-малко от две седмици от пенсиониране, се очаква да се възстанови напълно. Предполагаемият стрелец е разпитван от детективи.