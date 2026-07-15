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"Взех 650 евро заплата, 350 дадох за ток": Медици излязоха на протест (СНИМКИ)

Освен срещу ниските заплати те протестират и заради лошите условия на труд

15.07.2026 | 14:53 ч. 25

Снимки: БГНЕС

Снимки: БГНЕС

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Лекари, медицински сестри, шофьори на линейки и санитари от болница "Царица Йоанна - ИСУЛ" излязоха на протест с настояване за по-високи заплати. По думите им възнагражденията в лечебното заведение не са увеличавани вече трета година.

Към недоволството в София се присъединиха медици и служители на спешни отделения от различни части на страната. За да заявят исканията си, в столицата пристигнаха хора от Враца, Сандански, Петрич, Видин и Монтана.

"Протестираме за увеличение на трудовите възнаграждения на хората, работещи в здравния сектор. Трета година се отделят в НЗОК огромни средства, стотици милиони, за най-голямо съжаление трета година увеличение на заплатите няма. Внесохме нашите предложения, бяхме в здравна комисия, в комисия по бюджета и финансите, за най-голямо съжаление няма чуваемост и това предизвика недоволство сред работещите в болниците и центровете по спешна медицинска помощ и решиха да започнат протести, за да бъде чут техния глас", заяви пред БГНЕС председателят на Националния синдикат "Защита" Красимир Митов.

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Една от протестиращите медицински сестри разказа, че заради ниското възнаграждение е принудена да работи на няколко места, за да издържа себе си и 12-годишния си син.

"Аз съм младша сестра, която няма прослужено време и няма с какъв шанс да увеличи заплатата си и затова ми се налага да работя на 2-3 места. Февруари месец съм взела 650 евро заплата в Спешно отделение след удръжки и съм платила 350 евро ток. Трябва да живея с 300 евро 30 дни за себе си и 12-годишния ми син. Как да живеем с по пет евро на човек? Кое да вземем първо - закуска, обяд или вечеря? Изглеждаме все едно просим, а ние не просим! Просто искаме достойно възнаграждение!", заяви тя.

Освен срещу ниските заплати работещите в здравната система протестират и заради лошите условия на труд и задълбочаващия се недостиг на кадри.

Медицинската сестра Валентина Джавалекова от Сандански определи условията и заплащането като сравними с мизерия.

"В Сандански, в цялата област Благоевград, има много липса на кадри и никой не се задържа там. Последните сме ние. Когато Спешна помощ ангажират линейките да извозват пациенти, градът и целият район остават непокрити", разказа тя пред БГНЕС.

Красимир Митов предупреди, че ако исканията на медиците и останалите служители не бъдат изпълнени скоро, протестите могат да обхванат цялата страна.

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