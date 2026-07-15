Временно затворен за движение е пътят Асеновград - Кърджали заради пожар

Временно затворен за движение в пътят Асеновград -Кърджали заради пожар в лозя на изхода на Асеновград в посока Кърджали, съобщи кметът на Асеновград Христо Грудев, който е на мястото на пожара и следи ситуацията.

Участъкът е временно затворен за преминаване в двете посоки с цел да не се допускат инциденти. Движението се регулира от служители на "Пътна полиция" и се отклонява по околовръстния път на Асеновград заради задимяване и намалена видимост. Няма опасност за жилищните постройки, които се намират в близост до пожара.

На място са изпратени шест екипа на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението " от Пловдив и Асеновград.