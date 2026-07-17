Спипаха зад волана мъж с 3,36 промила

Полицията във Варненско е задържала трима пияни шофьори през изминалото денонощие, като при единия са отчетени 3,36 промила алкохол, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

39-годишният мъж, който е криминално проявен, е бил спрян около 21:00 часа в село Левски, община Суворово.

Друг 40-годишен водач е бил проверен около 7:05 часа, като пробата му е показала над 1,2 промила алкохол.

Около 12:10 часа в село Рудник, община Долни чифлик, полицаите са спрели и 61-годишен местен жител. При него също са отчетени над 1,2 промила.

Срещу тримата са образувани бързи производства. Те са задържани за срок до 24 часа и са дали кръвни проби за химичен анализ.

В края на юни от полицията във Варна съобщиха, че от началото на годината в областта са заловени 78 шофьори, управлявали след употреба на алкохол.