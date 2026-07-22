Иранец уби българка в Нюрнберг

35-годишна българка, работеща в игрална зала в германския град Нюрнберг, е била убита при нападение с нож. За престъплението е задържан 45-годишен ирански гражданин, срещу когото прокуратурата вече е издала заповед за арест.

По информация на германското издание BR24 и трагичният инцидент е станал около 11:15 часа на 19 юли в игрална зала в близост до централната железопътна гара на Нюрнберг. След подаден сигнал на място незабавно са изпратени полицейски екипи.

При пристигането си служителите на реда са открили въоръжения с нож заподозрян и са го задържали. В сградата е намерена тежко ранената българка. Въпреки незабавната намеса на екипите на Спешна помощ, жената е починала на място.

Според полицията задържаният е бил клиент на игралната зала. Разследващите смятат, че преди нападението между него и служителката е възникнал спор, но към момента мотивът и точната последователност на събитията все още не са окончателно изяснени.

По случая работят отделът за убийства в Нюрнберг и криминалисти от местната полиция, които продължават разследването, за да установят всички обстоятелства около престъплението.