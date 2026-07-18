Екзекутираха иранец, обвинен в стрелба срещу силите за сигурност

Иранските власти съобщиха, че са екзекутирали мъж, осъден за убийството на служител на силите за сигурност по време на масовите протести през 2022 г., предаде Асошиейтед прес.

Демонстрациите обхванаха страната след смъртта на 22-годишната Махса Амини, която почина в полицейски арест, след като беше задържана от нравствената полиция за предполагаемо нарушение на строгите правила за облеклото на жените.

Смъртоносен изстрел по време на протестите

Екзекутираният е идентифициран от властите като Ареф Хошкар. Според официалната версия той е бил въоръжен с въздушна пушка и е открил огън по представители на силите за сигурност по време на безредици в Техеран.

При стрелбата е бил ранен Салман Амирахмади, който по-късно е починал в болница.

Иранските власти твърдят, че инцидентът е станал, докато протестиращи блокирали пътища и влизали в сблъсъци със силите за сигурност.

Според разследващите Хошкар е признал, че е стрелял от покрива на къща, след което изхвърлил оръжието в кофа за боклук.

Поредна екзекуция след протестите

Случаят е поредният, при който иранските власти съобщават за изпълнена смъртна присъда във връзка с протестите от 2022 г.

Те избухнаха след смъртта на Махса Амини - млада иранка от кюрдски произход, задържана за предполагаемо неспазване на задължителните ислямски норми за облекло.

Случаят предизвика продължителни демонстрации в редица ирански градове и се превърна в символ на недоволството срещу ограниченията върху жените и действията на властите.

Критики за несправедливи процеси

Правозащитни организации многократно са критикували съдебните процеси срещу хора, обвинени за смъртта на служители на силите за сигурност по време на протестите.

Според тях част от подсъдимите са били лишени от правото на справедлив процес и от ефективна правна защита, отбелязва Асошиейтед прес.