Желязков: Темата за еврото стана предмет на сериозен политически дебат

“Полемиката около въвеждането на еврото и членството на България в еврозоната е по-скоро политически, а не икономически и социален въпрос”, заяви министър-председателят Росен Желязков. Премиерът е в Благоевград по време на информационна среща, част от Националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България.

Според Желязков членството на България в еврозоната е последната стъпка към пълноценната европейска интеграция в структурите и системите на Европейския съюз.

“Темата за еврото стана предмет на сериозен политически дебат. Всъщност може да се каже, че еврото в един период от време беше "черешката на тортата на политическия дебат", добави Желязков.