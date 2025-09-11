IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 86

Желязков: Темата за еврото стана предмет на сериозен политически дебат

Това е последната стъпка към пълноценна европейска интеграция

11.09.2025 | 17:52 ч. Обновена: 11.09.2025 | 18:20 ч. 2
БГНЕС

БГНЕС

“Полемиката около въвеждането на еврото и членството на България в еврозоната е по-скоро политически, а не икономически и социален въпрос”, заяви министър-председателят Росен Желязков. Премиерът е в Благоевград по време на информационна среща, част от Националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България.

Според Желязков членството на България в еврозоната е последната стъпка към пълноценната европейска интеграция в структурите и системите на Европейския съюз.

Свързани статии

“Темата за еврото стана предмет на сериозен политически дебат. Всъщност може да се каже, че еврото в един период от време беше "черешката на тортата на политическия дебат", добави Желязков.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

еврозона ЕС евроинтеграция премиер Росен Желязков информационна кампания
Новини
Виж всички новини
Лев и евро
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem