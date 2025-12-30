Владимир Иванов: Координационният център ще повиши доверието

Председателят на ДКСБТ Владимир Иванов днес беше назначен начело на Координационния център за еврото. Според него правителството в оставка не е закъсняло със създаването на такъв център.

По думите на Иванов тече усилен режим на работа. “Целта е да се повиши доверието”, каза в интервю пред БНР Иванов.

"Има хора, които създават дезинформация. А Центърът ще дава информация държавните контролни органи какво ще правят регулярно и бизнесът трябва да е достатъчно информиран. Всяка седмица ще даваме брифинги", обеща Иванов в предаването "12+3".

Той посочи, че Центърът ще координира действията, "да увеличим ефекта, както и да информираме обществото, за да не се създават паника, и да имат възможност да се оплачат, за да се реагира бързо".

В Центъра ще бъдат и институции, ангажирани по въвеждането на еврото - НАП ДКСБТ, КЗП, МВР, Министерство на транспорта и съобщенията по отношение на пощите. Цели се да се обхванат всички сфери на обществения живот. Иванов посочи, че към Центъра ще бъдат и областните управи, където ще има щабове за подаване на сигнали.

"Всичко необходимо е направено, имаме висока степен на готовност и сме в усилен режим на работа от март 2025. Органите на МВР имат бдителност за валутни измами, КЗП, НАП и всички са нащрек, за да няма необосновано поскъпване, пазарът е жив механизъм”, добави Иванов.