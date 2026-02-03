Над 75% от левовете вече са изтеглени от обращение Единственото законно разплащателно средство в страната ни вече е евро. В БНБ безсрочно и неограничено се обменят левове. Всеки гражданин, който има левове в наличност, има възможност да ги смени. Това съобщи Председателят на Координационният център за еврото Владимир Иванов.

"Двойното обозначение на цените ще е до 8 август т.г. Към 31.01. над 75% от левовете са изтеглени от обращение. Процесът върви с много добри темпове. Няма проблеми с наличието на еврови банкноти и монети", допълни той.

Извършени са множество проверки, свързани основно с необосновано увеличение на цените, както и за неправилно превалутиране. НАП е извършила над 6000 проверки, като са наложени наказания за над 192 хиляди евро, уточни Иванов.

Двойното обозначение на цените ще е до 8 август. Всички търговци да имат предвид да не свалят етикетите, за да не станат неволно нарушители на закона, добави той.

Извършени са множество проверки, свързани основно с необосновано увеличение на цените, както и за неправилно превалутиране. През периода 22-28 януари от Комисията за защита на потребителите са извършени 288 проверки, констатирани са 10 нарушения, съставени са 7 акта, издадено е едно наказателно постановление и е сключено едно споразумение. Най-честите оплаквания са за неправилно превалутиране и необосновано увеличение на цените. За периода от 1 октомври 2025 г. до 28 януари 2026 г. Националната агенция за приходите е извършила над 6000 проверки, , издадени са 70 наказателни постановления, като са наложени наказания за над 192 000 евро, уточни Иванов.

За седмица са регистрирани 12 случая на опити за плащане с фалшиви банкноти, сред които дори имало реквизитни, допълни председателят на Съвета.

Потребителската кошница нараства с 3 евро от началото на годината - от 53 до 56 евро.