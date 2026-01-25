IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 28

Атанасов: ПП-ДБ отиват заедно на изборите като коалиция

Радев и Йотова са се разбрали за избори след Великден

25.01.2026 | 12:35 ч. 15
БГНЕС

БГНЕС

Председателят на ДСБ Атанас Атанасов е категоричен, че ПП-ДБ отиват заедно на изборите като коалиция, но уточни, че тепърва ще започнат преговорите по условията на партиите в коалицията. По думите му воля за общо явяване на вота има.

Вчера “Продължаваме промяната“ подаде ръка на "Демократична България“, но при три условия. 

Пред БНР Атанасов декларира, че не са се отказали и от това да издигнат общ кандидат за президент на страната. По думите му работата върви, въпреки че сега извънредните парламентарни избори малко са усложнили ситуацията. Според него усилието на демократичната общност трябва да бъде насочено към парламентарните избори, защото те са много важни за това накъде ще отива България.

Избори след Великден?

“Мисля, че Румен Радев и Йотова са се разбрали след Великден да бъдат изборите. Време няма тази седмица, освен ако не е конструирано служебното правителство, всичко да е готово и утре да го назначи“, коментира Атанасов.

Свързани статии

“На базата на всички позиции на Радев като президент и като политик, аз не намирам никакво основание за сътрудничество с него в бъдеще. Ако се промени, ще мислим“, посочи Атанас Атанасов.

По думите му Румен Радев не е новото лице в политиката. "Надявам се новият партиен функционер Румен Радев да влезе в комуникация с българското общество през медиите и да даде отговор на важните въпроси".

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Атанас Атанасов ДСБ ПП-ДБ избори коалиция Румен Радев предсрочни парламентарни избори
Новини
Виж всички новини
Избори 2026
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem