Атанасов: ПП-ДБ отиват заедно на изборите като коалиция

Председателят на ДСБ Атанас Атанасов е категоричен, че ПП-ДБ отиват заедно на изборите като коалиция, но уточни, че тепърва ще започнат преговорите по условията на партиите в коалицията. По думите му воля за общо явяване на вота има.

Вчера “Продължаваме промяната“ подаде ръка на "Демократична България“, но при три условия.

Пред БНР Атанасов декларира, че не са се отказали и от това да издигнат общ кандидат за президент на страната. По думите му работата върви, въпреки че сега извънредните парламентарни избори малко са усложнили ситуацията. Според него усилието на демократичната общност трябва да бъде насочено към парламентарните избори, защото те са много важни за това накъде ще отива България.

Избори след Великден?

“Мисля, че Румен Радев и Йотова са се разбрали след Великден да бъдат изборите. Време няма тази седмица, освен ако не е конструирано служебното правителство, всичко да е готово и утре да го назначи“, коментира Атанасов.

“На базата на всички позиции на Радев като президент и като политик, аз не намирам никакво основание за сътрудничество с него в бъдеще. Ако се промени, ще мислим“, посочи Атанас Атанасов.

По думите му Румен Радев не е новото лице в политиката. "Надявам се новият партиен функционер Румен Радев да влезе в комуникация с българското общество през медиите и да даде отговор на важните въпроси".