Жената, стреляла по къщата на Риана, пледира "невинна"

Жената, обвинена, че е стреляла с автоматична пушка тип AR по имението на Риана в Бевърли Хилс, пледира "невинна" по няколко обвинения, сред които и опит за убийство.

35-годишната Ивана Лисет Ортис даде показанията си пред Върховния съд на Лос Анджелис, съобщават Los Angeles Times, People и FOX 11.

При първото ѝ явяване в съда на 11 март служебният ѝ защитник вече беше внесъл от нейно име пледоария "невинна", но по-късно я оттегли, за да бъде отложено официалното повдигане на обвиненията, съобщава WESH.

Жителката на Флорида е обвинена по едно обвинение за опит за убийство, 10 тежки обвинения за нападение с полуавтоматично огнестрелно оръжие и още три тежки обвинения за стрелба по обитаван дом или кемпер.

Тя остава в ареста срещу гаранция от 1,875 млн. долара и може да бъде осъдена на доживотен затвор.

По информация на Associated Press адвокатът ѝ е поискал гаранцията да бъде намалена на 70 000 долара с аргумента, че това е сумата, която тя е в състояние да плати, но съдията е отхвърлил искането и е оставил гаранцията без промяна.

Според прокуратурата на окръг Лос Анджелис Ортис е пристигнала на 8 март пред имението, в което живеят Риана, партньорът ѝ и трите им деца, докато семейството е било вътре, и е открила огън с полуавтоматична пушка. След това тя се е укрила, но впоследствие е била арестувана в Шърман Оукс.

Предполагаемият мотив на Ортис засега остава неясен.