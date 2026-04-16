Министър Шарков: Няма възможност за манипулация на машините преди изборния ден

Министърът на електронното управление Георги Шарков е категоричен, че машините за гласуване са напълно защитени и не съществува възможност за тяхното манипулиране преди изборния ден.

Повод за изявлението му станаха действия на представители на политическа партия, които демонстративно се опитаха да разглобят устройство пред медиите с цел да внушат съмнения относно надеждността на машинния вот. Това се случи по време на организираното днес от Централната избирателна комисия събитие, при което на медиите се предостави достъп до склада с машините за гласуване.



“Машините се транспортират под засилен контрол до районните и секционните избирателни комисии и се охраняват през цялото време. До началото на изборния ден няма как да бъде извършена механична намеса“, подчерта Шарков, цитиран от пресцентъра на министерството.



Той увери, че всички процедури по удостоверяване на устройствата са стриктно спазени. По думите му, софтуерът на машините е преминал необходимите тестове, а след инсталацията е потвърдено, че се използва оригиналният код.

Шарков допълни, че системите са защитени чрез криптиране и не могат да функционират с нерегламентирани външни носители на информация. Всяка машина се активира единствено чрез съответните карти за достъп, предназначени за нея.



“Дори при опит за физическа намеса след пломбиране, не е възможно да се извърши промяна в устройството“, заяви още Шарков.



Според него всички внушения за компрометиране на машинното гласуване са неоснователни.