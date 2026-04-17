Екзитпол в хода на изборния ден е забранен, включително и в социалните мрежи

В хода на изборния ден в неделя, 19 април, на доставчиците на медийни услуги и социологическите агенции е забранено да разпространяват и публикуват данни от социологически проучвания, т.нар. екзитпол, преди 20 часа, под каквато и да е форма.

Съгласно текстовете на Изборния кодекс (т. 15 от Допълнителни разпоредби), забраната се отнася и до профилите в социалните мрежи като Фейсбук, X (Туитър), Вайбър, Ютюб, Тик-ток и др. на доставчиците на медийни услуги.

Извършването на социологически проучвания в изборния ден е регламентирано в Изборния кодекс и се извършва единствено от регистрирани в ЦИК агенции. В този смисъл, отговорността за предоставяне на междинни данни лежи и върху регистрираните социологически агенции, а не само върху публикуващите ги медии.

Общественият съвет на ЦИК призовава петте агенции, регистрирани в комисията, а именно Алфа Рисърч, Галъп Интернешънъл Болкан, Mаркет Линкс, Мяра и Тренд да поемат публично общ "джентълменски" ангажимент като заявят, че се ангажират да не предоставят своите данни по време и начини, които предполагат или допускат нарушаване на закона.

Ако бъде поет такъв ангажимент, публикуваните преди 20 часа в електронни медии или социални мрежи прогнозни резултати, „класации“ и др. под. ще бъдат априори дискредитирани като ненадеждни, тъй като обществото ще знае, че те не могат да са продукт на реални екзит полове, проведени от регистрираните в ЦИК отговорни социолози професионалисти и ще ги игнорира, заявяват в позиция от Обществения съвет на ЦИК.

Оттам добавят, че в интервала от 13 часа - колкото е продължителността на изборния ден, правото на информация може и следва да отстъпи пред правото на свободен и необременен с прогнозни резултати избор на избирателите за управлението на страната.