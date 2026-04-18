IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 49

Как ще гласуват възрастните хора в малките и труднодостъпни населени места?

Лошата инфраструктура затруднява ежедневно хората

18.04.2026 | 15:25 ч. 6
Снимка: БГНЕС

В благоевградското село Марулево - с едва около 30 жители, разпръснати в 19 отдалечени махали, упражняването на правото на глас се оказва сериозно изпитание. Ще ги откаже ли това да гласуват, провери БНТ?

Най-отдалечената махала се намира на близо 7 километра от избирателната секция. Подвижна урна тук няма, а организиран транспорт не е осигурен. За хората без автомобил това означава да вървят с часове, за да дадат своя глас.

"Много искам, но някой трябва да дойде да ме вземе и да ме закара да гласувам", разказа оред БНТ Невенка.

А трудностите не свършват с изборния ден. Лошата инфраструктура затруднява ежедневно хората.

Нпо никой не се отказва да вярва, че може да има промяна.

В деня за размисъл в Марулево се питат - ще стигне ли държавата до тях навреме, преди те да се откажат да търсят начин да стигнат до урните.

Тагове:

парламентарни избори възрастни хора вот труднодостъпни места
Новини
Виж всички новини
Избори 2026
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem