Как ще гласуват възрастните хора в малките и труднодостъпни населени места?

В благоевградското село Марулево - с едва около 30 жители, разпръснати в 19 отдалечени махали, упражняването на правото на глас се оказва сериозно изпитание. Ще ги откаже ли това да гласуват, провери БНТ?

Най-отдалечената махала се намира на близо 7 километра от избирателната секция. Подвижна урна тук няма, а организиран транспорт не е осигурен. За хората без автомобил това означава да вървят с часове, за да дадат своя глас.

"Много искам, но някой трябва да дойде да ме вземе и да ме закара да гласувам", разказа оред БНТ Невенка.

А трудностите не свършват с изборния ден. Лошата инфраструктура затруднява ежедневно хората.

Нпо никой не се отказва да вярва, че може да има промяна.

В деня за размисъл в Марулево се питат - ще стигне ли държавата до тях навреме, преди те да се откажат да търсят начин да стигнат до урните.