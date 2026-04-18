Дори и да има дефект на бюлетината, вотът ще бъде зачетен

Отпечатани нови хартиени бюлетини са получени и в областната администрация в Шумен

18.04.2026 | 21:15 ч. 6
Снимка: БГНЕС

Ако в бюлетината, с която е гласувал избирател, има отклонения, дължащи се на дефекти и грешки при производството ѝ, или когато върху нея има механични увреждания или зацапвания - следи от мастило, точици, петна и др., вотът се зачита за действителен съгласно чл. 278, ал. 2, т. 8 от Изборния кодекс при установяване на резултатите от гласуването. Това съобщават на сайта си от Централната избирателна комисия (ЦИК).

В Добрич вчера след сигнали на общинските администрации бе установено, че получената партида бюлетини е с грешки и се предприеха нужните действия, за да се осигури нова партида бюлетини, но от печатницата на БНБ, посочиха от Областната администрация. Бюлетините бяха доставени късно снощи.

Отпечатани нови хартиени бюлетини са получени и в областната администрация в Шумен, съобщиха от пресцентъра ѝ.

Оттам уточниха, че е създадена необходимата организация за раздаването на бюлетините по график на общините в региона.

В Благоевград откриха бюлетини с петна и размазано мастило

При започналото вчера раздаване на хартиените бюлетини за гласуване в Шуменския избирателен район бяха установени проблеми в някои от партидите, свързани с несъответствия в номерацията в някои от кочаните, както и технически дефекти.

