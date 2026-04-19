IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
Румен Христов гласува за по-високи доходи и пенсии

Лидерът на СДС даде своя вот в Монтана

19.04.2026 | 14:00 ч. 11
Снимка БГНЕС

Днес гласувам за добруването на българския народ, за по-високи доходи, за по-високи пенсии. Смятам, че това трябва да стане с увеличаване на брутния вътрешен продукт на страната и ускорен икономически растеж.

Това заяви лидерът на СДС Румен Христов, след като упражни правото си на глас в Природо-математическата профилирана гимназия „Климент Охридски“ в Монтана, предаде БТА.

„Като представител на Монтана и водач на листата в Монтана на партиите с най-голям опит в България – ГЕРБ и СДС, много се надявам да имаме успех, защото хората го заслужават. Това е един прекрасен край с прекрасни хора, за които аз ще дам всичко от себе си, за да живеят по-добре.“, каза още Румен Христов.

Новини
Виж всички новини
Избори 2026
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem