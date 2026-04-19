Киберексперти: Социалните мрежи са ускорител на подмяна на реалността

Гласът ни е под риск. Социалните мрежи се използват за ускорител на подмяна на реалността. Атакува се доверието", заяви експертът по киберсигурност проф. Илин Савов в изборното студио на "България сутрин" "Сцената на изборите".

Той алармира за тревожни процеси в света:

в darknet се поръчват политически опоненти, политиката е тотален бизнес

злепоставяне и унищожаване на политически партии противници

профили генерират масова дезинформация

"В Лондон има нова измама - престъпни групи са моделирали специална измама, като предлагат ъпдейти на програми за разговори. С тях имат контрол върху цялото техническо устройство. Хората да внимават", подчерта проф. Савов.

Васил Шивачев, който е експерт по изкуствен интелект (AI) и дезинформация, каза пред Bulgaria ON AIR, че има различни програми, с които можем да разпознаем намесата на AI.

"Най-важно е образованието, нашето критично мнение не може да бъде заместено от никакви алгоритми. Техническите инструменти са само помощен инструмен. Дезинформационна кампания може да се направи и с малка отвертка, без много изкуствен интелект. Войната с дезинформацията минава през установените авторитети в държавата. В момента в България те са абдикирали от своята роля и са оставили на мрежата да манипулира това, което ние чувстваме", обясни той.

Проф. Савов настоя, че трябва да бъде създадена специална структура, която да се занимава с фалшификатите и дезинформацията.

"Иначе изпадаме в дигитална бездна и всеки от нас ще започне да се съмнява в институциите - това е началото на края", предупреди той.

Шивачев допълни, че тази структура се оказа само на хартия, а единствените доклади са на 2-3 частни фирми и няколко НПО.

"Държавата придоби инструмент, с който да информира социалните мрежи. Структурите ни трябва да имат авторитетен говор към обществото в този хаос от AI", посочи той и добави, че винаги ще има хора, които ще злоупотребяват с изкуствения интелект.

Проф. Савов смята, че трябва да се обърнем към младите хора и тези с професионален опит - да се провеждаме киберобучения за новите предизвикателства в променения свят.

България има нужда от регистър на всички професионалисти с доказана квалификация и биография, заяви той.