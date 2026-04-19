Ванс води кампания за 2028 г. в сянка, ухажва милиардери

Вицепрезидентът Джей Ди Ванс засилва връзките си с милиардерския елит на Америка, общувайки с някои от най-влиятелните дарители в страната, докато е финансов председател на Националния комитет на Републиканската партия и полага основите за потенциална президентска надпревара.

Откакто встъпи в длъжност, Ванс е председателствал повече от две дузини събития за набиране на средства на Националния комитет на Републиканската партия, като е събрал над 60 милиона долара, според NYTimes.

Необичайната роля на Ванс насочва парите, които той набира, директно към Републиканската партия, а не чрез личен комитет за политически действия, който би могъл да засили собствените му политически амбиции.

Но Националният комитет на Републиканската партия (RNC) има споразумение с вицепрезидента да изпраща пет процента от средствата, събрани онлайн от малки дарители, на неговия политически комитет "Работещи за Охайо“, според доклада.

Неговите събития за набиране на средства са добре посетени, като някои от най-богатите милиардери в Америка се стичат, за да се срещнат с вицепрезидента, като или са домакини на събития, или отварят портфейлите си в подкрепа на него.

Знакови милиардери

Сред най-известните фигури в орбитата на Ванс са републиканският дарител Мириам Аделсън, съоснователят на Google Сергей Брин, съоснователят на Palantir Джо Лонсдейл, милиардерът инвеститор и подкастър Чамат Палихапития, мениджърът на хедж фондове Джон Полсън.

Други включват съоснователя на Blackstone Стивън А. Шварцман, инвеститора Джеф Яс и Алекс и Зак Уиткоф.

Титанът на хедж фондовете Пол Сингър и милиардерката наследница Ребека Мърсър също са били забелязани на събития с Ванс.

Преди да бъде избран за кандидат за вицепрезидент на Тръмп, Ванс вече е имал дългогодишни отношения с технологични магнати като главния изпълнителен директор на Tesla и SpaceX Илон Мъск и рисковия капиталист Питър Тийл.

Вицепрезидентът се радва на близка връзка с участниците в благотворителни събития и дори дава телефонния си номер на някои от по-видните дарители, с които се среща.

Дарителите също се позиционират близо до вицепрезидента, тъй като все повече го възприемат като наследник на президента Доналд Тръмп.

Ванс също така кани влиятелни и богати личности в резиденцията си във Вашингтон, окръг Колумбия, за частни вечери, за да водят разговори за политика, съобщи Times.

На други места Ванс е правил няколко участия заедно с вдовицата на Чарли Кърк, Ерика Кърк, на различни събития на Turning Point USA в САЩ, допълнително затвърждавайки профила си като видна републиканска обществена фигура.

Ванс се сближиха с Ерика и семейство Кърк, след като пътуваха до Юта, за да бъдат със семейството след убийството на Чарли.

Вицепрезидентът беше близък личен приятел с Кърк и често се обръщаше към младия активист за политически съвети.

Кърк помогна за сплотяването на младите хора по време на кампанията на Тръмп през 2024 г. и също така се присъедини към Ванс по време на кампанията.

Ванс дори обеща да направи „точно това, което направи Чарли“ и да отговори на „трудни въпроси“ от двете страни на политическата пътека.

Миналия декември Ерика подкрепи Ванс да стане 48-ият президент на страната, казвайки на тълпата на събитие как иска да види огромна победа за вицепрезидента.

"Ще изберем приятеля на съпруга ми, Джей Ди Ванс, за 48-ия президент по възможно най-категоричния начин“, каза тя.

Миротворска мисия

По-рано този месец Ванс беше начело на мирните преговори с иранците в Пакистан и според съобщенията е избран да ръководи евентуален втори кръг от преговори.

Вицепрезидентът се срещна с ирански представители миналия уикенд, за да изгладят мирно споразумение на фона на двуседмично прекратяване на огъня, договорено от двете страни, но преговорите приключиха без никаква сделка, след като иранците настояваха за правото да обогатяват уран за 20 години, заяви президентът Доналд Тръмп.

Въпреки това Ванс общува с иранците и техните посредници - заедно със специалния пратеник на Тръмп Стив Уиткоф и зет му Джаред Кушнер - откакто преговорите се провалиха миналата събота.

Но служители на Белия дом обсъждат подробностите за потенциална втора среща, на която Ванс ще поеме водещата роля.

Ванс ще води кампания в Айова на 30 април заедно с представителя Зак Нън преди конкурентни междинни избори.

"Айова е в центъра на борбата за нашето мнозинство“, каза Нън в изявление, предоставено на Des Moines Register. "Присъствието на вицепрезидента на място е доказателство за инерцията, която градим, и нашия ангажимент да завършим работата за работещите семейства.“

Посещението на Ванс би помогнало да се положат основите за всяка президентска кандидатура.

Очаква се републиканците в Айова отново да бъдат домакини на първите си в страната президентски срещи през 2028 г.

Много дарители продължават да обменят мисли за Републиканската партия след Тръмп, включително редица хора, които са били впечатлени от службата на държавния секретар Марко Рубио за президента Тръмп.

Но в този момент Рубио заяви, че ще бъде "един от първите хора, които ще го подкрепят“ Ванс, ако реши да се кандидатира за президент.

Това оставя дарителите с избора да се запознаят с Ванс или да се въздържат от подкрепа в случай, че се появи друг вероятен кандидат.

Автор на бестселъри

Миналия месец Ванс, вече автор на бестселъри на New York Times, разкри, че е написал нова книга за духовното си пътуване от християнин до атеист и набожен католик, което допълнително подхрани спекулациите за почти сигурната му кандидатура за президент през 2028 г.

"Пишех тази книга от дълго време и за мен е чест най-накрая да мога да споделя цялата история с всички вас“, публикува Ванс в X с линк към предстоящата си книга "Причастие“ и добави: "Причастие е за моето лично пътуване и как намерих пътя си обратно към вярата“, написа той за книгата, чието издаване е планирано за 16 юни от HarperCollins.

Представянето на книга често е най-ясният сигнал, че амбициозен политик полага основите за кандидатура за Белия дом. Губернаторите Гавин Нюсъм и Джош Шапиро вече издадоха свои собствени заглавия тази година.

"Ето ни кампанията през 2028 г. и угаждането на евангелистите“, коментира потребител на социалните мрежи съобщението на Ванс.

Очаква се Ванс да започне президентска кампания за 2028 г., въпреки че е заявил, че няма да насочи вниманието си към това начинание до междинните избори през 2026 г. по-късно тази година.

Според пазарите за прогнози, Ванс е фаворит да стане кандидат за президент на Републиканската партия през 2028 г. Според анализатори той има 37% шанс да го направи. Държавният секретар Марко Рубио, от своя страна, има 25% шанс.