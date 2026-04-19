Полиция проверява сигнал за купуване на гласове в Ловешко

Мъж дава пари в замяна на глас за определена политическа партия

19.04.2026 | 15:04 ч. Обновена: 19.04.2026 | 15:04 ч. 1
Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Сигнал за мъж от село Летница, предлагащ пари срещу гласуване в полза на определена политическа партия проверява полицията, съобщиха от ОД на МВР-Ловеч.

От началото на изборния ден има над десет сигнала за нарушения в област Ловеч, които се проверяват и своевременно се докладват на прокуратурата.

Към момента по линия на МВР изборите протичат спокойно. Около 400 служители са ангажирани с осигуряване на реда и спокойствието в изборния ден.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

полиция МВР Ловеч купуване на гласове пари партия
