Михаил Миков: Tова е най-голямата загуба на БСП-ОЛ на избори

Левицата не успя да спечели 4% от вота и така остава под чертата за следващото правителство. Крахът на БСП коментира бившият председател на партията Михаил Миков. Той е категоричен, че това е най-голямата загуба на БСП на изори,

“Крум Зарков беше избран в последния момент и въпреки усилията му и подобряването на възможния резултат, защото можеше и по-зле да е, БСП-ОЛ не успя да прескочи бариерата от 4% за влизане в парламента. Тепърва лявото в България трябва да търси своето представителство”, каза Миков пред Nova news.

“БСП-ОЛ ще изпадне за пореден път в тежко финансово състояние и аз смятам, че беше грешка да минава под формата на коалиция в тези избори”, каза бившият председател на НС.

Поздрави към Радев

Според Миков не е имало толкова висока избирателна активност, каквато се очакваше на тези избори, но все пак той поздрави победителя Румен Радев и неговата коалиция.

“Има стабилно мнозинство за излъчване на правителството. Ще видим как предизборната платформа ще се превърне в програма за управление. Смятам, че в коалицията на Радев има разумни хора, включително такива от БСП-ОЛ”, добави Миков.

По думите му “Прогресивна България” е повече с дясно управление и настоя коалицията, паралелно с името ѝ, да въведе прогресивния данък, защото очевидно има гражданската подкрепа.