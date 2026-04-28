51,6% от избирателите са избрали машината пред хартията на вота у нас

Кой победи по време на парламентарните избори преди дни - машината или хартията? На този въпрос отговарят от Института за развитие на публичната среда. Според анализ малко повече избиратели са избрали машината.

Екипът на Институт за развитие на публичната среда анализира официалните данни за изборните резултати, публикувани от ЦИК в отворен формат след края на изборите.

Те показват, че избирателите по списък в смесените секциите с машинен и хартиен вот в страната са били общо 6 223 624, а гласувалите в тях са 2 942 640 души или 47.3%. Подадените действителни гласове са 2 888 026, а недействителните са 54 617. С машина са гласували 51,6% от избирателите или 1 517 787, а с хартия - 48,4% или 1 424 853 души.

Според данните в трите района в София-град избирателите най-често са подавали гласа си с машина. Водещ е 23-и избирателен район със 73,1%, следван от 24-и избирателен район със 68% и 25-и избирателен район със 64,8%.

На другия полюс по използване на машините са гласувалите в районите Кърджали с 18,4% и Разград и Търговище с по 30,2%.

Избирателите на ПП-ДБ най-често избират машина

Разпределението на машинния вот сред партиите и коалициите от новия парламент показва, че най-голям е делът на машинния вот сред поддръжниците на коалицията Продължаваме Промяната - Демократична България - 82,6%, следвани от Възраждане с 57% и Прогресивна България с 54,4%. В най-малка степен по този начин са гласували симпатизантите на ДПС - 14,2%, което е устойчива тенденция за тази партия, включително и когато наблюдавахме разделението ѝ на две фракции - около Делян Пеевски и около Ахмед Доган.

Според данните има 6 секции в страната, в които всички гласове са подадени само с машина. От тях 4 са в община Джебел - в селата Козица, Ямино, Желъдово и Тютюнче. Една секция е в с. Хаджийско (общ. Кирково) и последната е в с. Вишеград (общ. Кърджали). Само в с. Хаджийско 67% от избирателите са предпочели Прогресивна България. В останалите пет от тези секции ДПС получава основната част от гласовете – между 70% и 97%. Това е значително отклонение по отношение на използването на машина от поддръжниците на ДПС в сравнение с общата картина за страната.