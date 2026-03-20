IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 21

Израел с нова вълна от атаки по Техеран

Ударите са насочени към инфраструктурни обекти

20.03.2026 | 07:41 ч. 2
Снимка БГНЕС

Израелските военни заявиха рано тази сутрин, че са започнали нова вълна от атаки срещу цели в иранската столица, предадоха ДПА и БТА.

Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) заявиха в публикация в „Телеграм“, че са „започнали вълна от удари, насочени към инфраструктурата на иранския терористичен режим в Техеран“. По-рано израелските военни съобщиха, че са „идентифицирали ракети, изстреляни от Иран към територията на Израел“.

Късно снощи израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че „Иран е по-слаб от всякога“. Той добави, че след близо три седмици война Иран вече не е в състояние да обогатява уран или да произвежда балистични ракети, въпреки че добави, че атаките срещу Иран ще продължат „доколкото е необходимо“. Нетаняху заяви, че целта е да се елиминира „заплахата, породена от ядрените амбиции и балистичните ракети на Иран“.

Това би създало „условията иранският народ да си позволи свободата да „оформи собствената си съдба“, заяви той пред журналисти.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Израел атаки вълна инфраструктура иран
Новини
Виж всички новини
Войната в Иран
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem