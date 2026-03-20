Израел с нова вълна от атаки по Техеран

Израелските военни заявиха рано тази сутрин, че са започнали нова вълна от атаки срещу цели в иранската столица, предадоха ДПА и БТА.

Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) заявиха в публикация в „Телеграм“, че са „започнали вълна от удари, насочени към инфраструктурата на иранския терористичен режим в Техеран“. По-рано израелските военни съобщиха, че са „идентифицирали ракети, изстреляни от Иран към територията на Израел“.

Късно снощи израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че „Иран е по-слаб от всякога“. Той добави, че след близо три седмици война Иран вече не е в състояние да обогатява уран или да произвежда балистични ракети, въпреки че добави, че атаките срещу Иран ще продължат „доколкото е необходимо“. Нетаняху заяви, че целта е да се елиминира „заплахата, породена от ядрените амбиции и балистичните ракети на Иран“.

Това би създало „условията иранският народ да си позволи свободата да „оформи собствената си съдба“, заяви той пред журналисти.