Няма доказателства, че Иран насочва ракети срещу Европа

Мнението е на британският министър Стив Рийд

22.03.2026 | 14:35 ч. 19
EPA/БГНЕС

Министърът по въпросите за жилищното строителство, общностите и местното самоуправление Стив Рийд заяви, че не съществуват доказателства, подкрепящи твърденията, според които Иран планира да нанесе удари с ракети по Европа или дори е способен на такъв ход, съобщава Ройтерс.

Вчера израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) публикуваха съобщение в социалните мрежи, според което Иран притежава ракети, които "могат да достигнат Лондон, Париж или Берлин".

"Не съществува никаква обективна оценка, която да потвърди това твърдение. До мен не е достигнала никаква информация Иран дори да се е опитвал да вземе Европа на прицел, камо ли да бъде способен да нанесе удар по континента", подчерта Стив Рийд пред BBC.

В отделно интервю за Sky news Стив Рийд заяви, че американският президент Доналд Тръмп е изразил лично мнение, когато е заплашил да унищожи иранските електроцентрали, ако Техеран не премахне блокадата на Ормузкия проток в рамките на 48 часа.

На въпрос как министърът би определил позицията на Великобритания относно този краен срок, зададен от Тръмп, Рийд заяви, че "американският президент е напълно способен да изразява и да отстоява свое собствено становище".

"Няма да се оставим да бъдем въвлечени в тази война, но ще защитаваме интересите си в този регион. Ще работим с нашите съюзници за деескалация", допълни министърът. / БТА

