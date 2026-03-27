Израел е ударил по ядрения реактор за тежка вода в Арак

Израелската армия потвърди тази вечер, че е нанесла удар по ядрения реактор с тежка вода в Арак, в централната част на Иран, на 28-ия ден от войната в Близкия изток, малко след като иранските медии съобщиха за американско-израелски удари по комплекса, предаде Франс прес.

„Преди малко израелските военновъздушни сили нанесоха удар по реактора с тежка вода в Арак, в централната част на Иран“, се казва в изявление на армията, цитирано от БТА.

В изявлението израелската армия твърди, че това е „ключов обект за производство на плутоний, предназначен за ядрени оръжия“.

Тежката вода се използва за работата на някои видове ядрени реактори, включително реактора Арак, който първоначално е проектиран по начин, който би позволил производството на плутоний с оръжейно качество, се казва в изявлението.

Военните също така определиха съоръжението като икономически актив за Иран, заявявайки, че то генерира десетки милиони долари годишно за Организацията за атомна енергия на Иран.