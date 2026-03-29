Хутите може да затворят Суецкия канал

Експерти се опасяват, че йеменските хути може да затворят Суецкия канал, след като йеменската милиция се включи в конфликта в Близкия изток през нощта, изстрелвайки ракета към Тел Авив.

Израелската армия съобщи, че успешно е прехванала удара, но този ход поражда опасения, че въоръжената групировка може да се присъедини към Иран в атаки срещу корабоплаването в региона, пише "Дейли Мейл".

Хутите биха могли да атакуват кораби в протока Баб ел-Мандеб – стратегически тесен пролив, който води към Суецкия канал, или дори самия канал, заяви Мохамад Елмасри, професор по медийни изследвания в Института за следдипломно обучение в Доха.

Това би означавало затварянето на втори ключов морски маршрут, наред с Ормузкия проток, което потенциално може да нанесе сериозни щети на глобалната икономика. Корабите може да не успеят да получат застраховка за преминаване през региона.

„Ако решат да затворят протока Баб ел-Мандеб, Червено море и в крайна сметка Суецкия канал, ще имаме два основни тесни морски маршрута, затворени едновременно с Ормузкия проток", коментира Елмасри, пише "24 часа".

„Това са ключови международни водни пътища за световната търговия, така че ефектът може да бъде много значителен", добави той.

В същото време повече от две дузини американски военнослужещи са били ранени при ирански удари по саудитска въздушна база през последната седмица, съобщават източници, включително 15 при инцидент в авиобаза „Принц Султан" в петък.

През нощта ударите в региона са продължили, включително в Иран, Ливан, Израел и Бахрейн.

Израел заплаши да засили ударите срещу ислямския режим, докато президентът на САЩ Доналд Тръмп обмисля изпращането на войски в региона – действие, за което Иран предупреди, че ще има тежка цена.