Чуков: Иран е тоталитарна държава, превръща се в Северна Корея на Близкия изток

Арабистът проф. Владимир Чуков е категоричен, че няма кътче на света, което да не почувства отражението на войната в Близкия изток.

Според негов много голяма степен войната се е превърнала във война за отварянето на Ормузкия проток. “В Близкия изток се намират две трети от световните залежи на нефт, а през протока минава около 20% от световния нефт, 30% от втечнения газ, там са и торовете, алимуния и т.н. Това, което се случи, не беше планирано. Тръмп говореше за три-четири седмици, но не се вижда да свърши скоро”, обясни пред БНР арабистът.

По думите на проф. Чуков Иран смята за законосъобразно да налага такси на всички танкери. “Ако ситуацията се задълбочи, иранците се заканват да бомбардират тръбопроводите, които частично облекчават тази криза в момента”, обясни арабистът.

Той добави, че Иран е тоталитарна държава. “Превръща се в една Северна Корея, но в Близкия изток. Перспективите са много мрачни”.

“Има разлика между Иран и Ирак. Ирак не беше тоталитарна държава. Във външнополитическата визия на ислямската република съществува месианството - месията ще се върне, когато бъде убит антихриста. Има една перманентна война”, обясни арабистът.

Проф. Чуков припомни, че е имало опит за мобилизация в Иран, но тя се е провалила. “Хората, които получиха повиквателни, бързо напуснаха държавата по посока на Турция”.

“Тъй като държавата е тоталитарна, огромни маси от хора са ангажирани с тази власт. Ако тя падне, нещо, което поне на този етап не ми се вижда много реалистично, тогава бихме могли да станем свидетели на по-сериозна бежанска вълна”, завърши проф. Чуков.