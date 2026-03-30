Иран обеси двама мъже днес, били част от забранената опозиция

Двама мъже са били екзекутирани от иранските власти днес. Те са били признати за виновни в членство в забранена опозиционна група и опит за сваляне на властта в ислямската република.

„След потвърждение и окончателно одобрение на присъдата от Върховния съд, Акбар Данешваркар и Мохамад Тагауи-Сангдехи бяха обесени тази сутрин“, съобщи сайтът „Мизан онлайн“.

Двамата екзекутирани са били свързани с Организацията на народните муджахидини на Иран, известна още като Муджахидин-е Халк (MEK), която е в изгнание от 80-те години и е определена от Техеран като терористична организация.

Не е ясно кога са били арестувани или дали това се е случило през последните протести, но според „Мизан онлайн“ са участвали в „безредици и градски терористични действия“.

Срещу тях са повдигнати обвинения за участие в „терористични актове“, действия, насочени към сваляне на ислямската република, и подкопаване на националната сигурност.

Протестите в Иран започнаха в края на декември заради нарастващите разходи за живот и впоследствие прераснаха в масови антиправителствени демонстрации в цялата страна, достигнали пик на 8 и 9 януари.

Властите твърдят, че първоначално мирните протести са се превърнали в „подстрекавани отвън безредици“, съпроводени с убийства и вандализъм.

По данни на Техеран над 3000 души са загинали по време на размириците, включително служители на силите за сигурност и цивилни, като властите отдават насилието на „терористични действия“.

Американската организация „Агенция за новини на активистите за правата на човека“ (HRANA) съобщава за над 7000 жертви, повечето от които протестиращи, като предупреждава, че реалният брой може да е по-висок.