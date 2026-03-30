"Портата на сълзите“ може да е следващата критична световна точка ВИДЕО

Хутите заплашиха да блокират втори основен маршрут за превоз на петрол. Нова карта разкрива колко уязвим е 29-километровият проток Баб ал-Мандеб за блокада.

В значителна ескалация на едномесечната война, иранската марионетка в Йемен вчера издаде предупреждение за водния път, известен на арабски като "Портата на сълзите“.

Протокът Баб ал-Мандеб свързва Червено море с Аденския залив и се използва като алтернатива на Ормузкия проток, който Иран затвори. Наричан още Бабелмандебски проток, намиращ се в югоизточния край на Червено море, който го свързва с Аденския залив на Арабско море и с Индийския океан.

Ако и двата маршрута бъдат компрометирани, въздействието ще се разпростре далеч отвъд региона, засегнайки веригите за доставки, енергийните пазари и разходите за доставка по целия свят.

10% от световната морска търговия преминава през Червено море, включително една пета от световния контейнерен трафик и превоз на автомобили, както и 10% от суровия петрол.

Водният басейн с дължина 1400 мили свързва Индийския океан със Средиземно море чрез Суецкия канал.

От едната страна на 18-километровия воден път е Йемен, а от другата - Джибути и Еритрея.

Името "Портата на сълзите“ е препратка към това колко опасно е навигацията в този тесен участък. Корабите трябва да забавят ход, когато влязат в пролива, разделени на два коридора от двете страни на остров Маюн. И двата варианта са разположени в обсега на ракети и дронове на хусите.

Защо географски е важно?

С ширина само 30 километра, тесният воден път действа като ключова връзка между Европа и Азия за петролни танкери и товарни кораби.

Пред него преминават плавателни съдове, пристигащи от Индийския океан, за да достигнат Червено море и след това Суецкия канал - един от най-бързите маршрути между двата континента.

Военни бази, управлявани от Съединените щати, Франция и Китай, се намират точно от другата страна на водата в Джибути, което подчертава стратегическото значение на коридора.

Някои петролни потоци вече се пренасочват, което увеличава трафика през Червено море, тъй като износителите търсят алтернативи.

"Говорим за три до четири танкера повече на ден, което все още е забележима разлика“, каза пред AFP Рико Луман, транспортен икономист в банка ING.

Ако преминаването през "Портата на сълзите“ също бъде нарушено, корабите ще бъдат принудени да заобикалят нос Добра надежда в южния край на Африка.

Отклонените пътувания биха могли да удължат времето със седмици и значително да увеличат разходите за глобалните вериги за доставки.

Затруднени енергийни доставки

От своите планински крепости в Йемен, хусите, свързани с Иран, имат капацитета да прекъсват корабоплаването с дронове и ракети.

Те демонстрираха това по време на войната между Израел и Газа, когато въоръжените бунтовници многократно насочваха атаки към военни и търговски кораби, обезкуражавайки преминаването през пролива Баб ал-Мандеб.

Въпреки десетилетието на периодични бомбардировки от западните съюзници и водената от Саудитска Арабия коалиция, бойната групировка продължава да контролира големи участъци от бреговата линия на Червено море на Йемен.

Анализаторите казват, че това ги прави мощен лост в по-широката стратегия на Иран.

Али Мамури, научен сътрудник в университета Дийкин, заяви пред ABC, че е много вероятно "Портата на сълзите“ да се превърне в още една точка на затруднено преминаване на глобалните енергийни доставки.

Какво може да се случи?

Анализаторите казват, че енергийните пазари ще бъдат особено изложени на риск.

Цените на петрола биха могли да скочат, тъй като доставките се забавят или пренасочат. Цените на доставката биха се повишили, което ще допринесе за инфлацията в световен мащаб. А вече напрегнатите вериги за доставки – от гориво до храна – биха могли да се сблъскат с нови смущения.

Джейсън Милър, професор по управление на веригата за доставки в Мичиганския държавен университет, заяви, че последиците от втора точка на затруднено движение биха били широкообхватни.

"Притеснението е, че ако бунтовниците хуси успеят да спрат движението на много големи превозвачи на суров петрол през Червено море, ние ще задържаме още 5 милиона барела петрол на ден“, каза ученият.

"Това ще означава, че сме в дефицит от около 16 милиона барела на ден по отношение на глобалното предлагане спрямо търсенето на петрол", добавя проф. Милър.

Въпреки че този сценарий все още не се е осъществил, професор Милър каза, че продължителната ескалация може да доведе до "брутална реалност“.

Той добави, че атаките срещу корабоплаването вероятно ще бъдат по-късна стъпка в ескалацията на напрежението.

"Все още не сме стигнали до там, но ако това продължи още месец или два и се стигне и до затваряне на Червено море, това, което наблюдаваме, е много плашещата ситуация“, каза професор Милър.

Вчера бунтовническата група хуси изстреля ракети по Израел и обеща да извърши още атаки.

Хусите държат столицата на Йемен Сана от 2014 г. и досега не са участвали в американско-израелската война срещу Иран.

Атаките на групата срещу кораби по време на войната между Израел и Хамас причиниха хаос в Червено море, през което всяка година преминават милиарди паунда стоки.

Между 2023 и 2025 г. бунтовниците хуси атакуваха над 100 търговски кораба с ракети и дронове, потапяйки два кораба и убивайки четирима моряци.

През това време корабите, преминаващи през Суецкия канал, са намалели от 26 000 на 12 700.

"Водим тази битка на етапи и затварянето на пролива Баб ал-Мандеб е сред нашите опции", каза през почивните дни Мохамед Мансур, зам.-министърът на информацията на хусите

По-рано в неделния ден Иран заяви, че "чака“ сухопътна инвазия на САЩ, след като хиляди моряци и морски пехотинци пристигнаха в Близкия изток с военния кораб USSS Tripoli.

Председателят на парламента на Техеран, Мохамед Багер Галибаф, заяви, че Доналд Тръмп се готви за атака тайно, въпреки че говори за преговори публично.

В коментари, съобщени от иранските медии, той каза, че "врагът сигнализира за преговори публично, докато тайно планира сухопътна атака“.

Това се случва, след като американски представители разкриха, че Пентагонът може би се готви за сухопътни операции в Иран.

Ръководителите на отбраната се готвят за това, което вътрешни лица описват като "голяма ескалация“, въпреки че се очаква всякакви военни действия да спрат до пълномащабно нахлуване, съобщиха източници пред The ​​Washington Post.

Вместо това те ще използват сили за специални операции, подкрепени от пехотни войски, казаха вътрешни лица.

Все още не е ясно дали президентът Тръмп е одобрил или ще одобри съобщените планове на Пентагона.