Белгия е готова да се включи в охраната на Ормузкия проток

При условие, че бъде постигнато прекратяване на огъня

30.03.2026 | 17:52 ч. 5
Reuters

Белгия е готова да се включи в охраната на Ормузкия проток, съобщиха местни медии, като се позоваха на изявление на министъра на отбраната Тео Франкен. Министърът уточни, че това ще стане веднага, щом бъде възможно.

Предвижда се Белгия да се присъедини към т. нар. Коалиция на желаещите за освобождаване на протока за свободно преминаване. Франкен поясни, че страната му ще взаимодейства с Франция и други партньори за постигането на стратегическата цел.

Свързани статии

По неговите думи, за да може мисията да започне, първо трябва да бъде постигнато прекратяване на огъня. Свободното прекосяване на протока е от съществено значение за нашата сигурност и за икономическата стабилност, е добавил Франкен.

От началото на военните действия срещу Иран преминаването на Ормузкия проток е блокирано от иранските власти и това доведе до повишаване на цените на петрола. Протокът е основен път за износ на петрол от страните от Персийския залив. / БТА

Тагове:

войната в Иран Ормузски проток Коалиция на желаещите Белгия охрана кораби свободно преминаване
