Война в Иран, война в Украйна: Европа трябва да действа там, където е важно

"Летяща балалайка“ или "смъртоносен мотопед с крила“ е начинът, по който украинците наричат ​​ирано-руския дрон "Шахед“. На първи март една от тези груби, евтини, но опустошително ефективни машини за убиване удари американски военен оперативен център в Кувейт, убивайки шестима американски войници. Най-младият беше на двадесет години.

През първата седмица на американско-израелската война с Иран, повече от 1000 от тези убийствени балалайки бяха изстреляни от Корпуса на гвардейците на ислямската революция и свързаните с режима сили, насочени към всичко и всички около Персийския залив.

Техеран може да произвежда около 10 хиляди на месец. За сравнение, откакто Иран лицензира технологията през 2022 г., Кремъл е увеличил вътрешното производство до приблизително 12 000 на месец.

През септември миналата година 19 невъоръжени версии на "Шахед“, произведени в Русия, нарушиха въздушното пространство на НАТО над Полша, а още няколко влязоха в Румъния.

Близо 58 хиляди смъртоносни мотопеда са се изсипали върху украински градове от 2022 г. насам. Русия е извършила близо хиляда от тях в сряда, което е най-голямата подобна атака за един ден, поразявайки обект на световното наследство на ЮНЕСКО от 16-ти век в Лвов и родилен дом в Ивано-Франковск.

"Шахед"-ът е червената нишка, която свързва Иран с Украйна, през Русия. Това е и урок, че ненаказаната агресия не се изпарява. Тя се разпространява.

Европа не е започнала нито една от тези войни, но ще трябва да се съобразява и с двете.

Иранският режим беше обезглавен преди три седмици и европейските кошмари се утежняват.

Ормузкият проток е трайно затворен, цените на петрола са скочили до небесата, а в Близкия изток за една седмица се изразходват повече ракети-прехващачи "Пейтриът“, отколкото Украйна е получила за четири години. Пародията на мирните преговори, организирана с посредничеството на САЩ, е замразена, а Белият дом облекчава санкциите срещу Русия, за да стабилизира енергийните пазари. И на всичкото отгоре Вашингтон сега обвързва гаранциите за сигурност с това Украйна да отстъпи територия на Русия.

Описвайки ситуацията в Близкия изток, председателят на Съвета на ЕС Антонио Коста го каза директно: "Досега има само един победител в тази война - Русия".

Разузнавателна информация

Москва споделя разузнавателна информация с Техеран. Украйна изпраща своята авангардна технология за прихващане на дронове, за да защити Америка и нейните съюзници от Персийския залив. Над 200 украински военни експерти вече са разположени в региона.

Сравняването на двете войни е изкушаващо, дори необходимо. Но повърхностните паралели няма да помогнат с важните въпроси: къде Европа може да се намеси, къде трябва и къде има задължението и средствата да промени резултата.

Праведното възмущение не е същото като решителността и мъдростта да се действа.

Аятоласите отвлякоха страната от нейните граждани. Няма съмнение в това. Стотици, ако не и хиляди, бяха разстреляни с картечници по улиците. Деспотичната система се радва на малка народна подкрепа, но поддържа монопол върху насилието.

Но падането на брутален режим рядко гарантира подобрение. Иранската теокрация може да се радикализира допълнително, да ускори ядрената си програма или да доведе до гражданска война в страната, разгръщайки бежанска криза с мащаб, който Европа трудно може да си представи. Лоши, много лоши и ужасни варианти изобилстват.

Възможността муллите да се откажат от контрола и народно движение да успее в Иран не може да бъде изключена, но това остава най-малко вероятният сценарий. В Украйна няма такава неяснота. Пътят към мира е труден, но посоката е ясна: дайте на Киев това, от което се нуждае, за да прогони нашествениците.

Трябва ли европейските членове на НАТО да се готвят да изпращат войски и да патрулират украинското небе? Трябва ли да изпратят ракети с голям обсег като "Таурус“ – стъпка, обсъждана в продължение на три години? Трябва ли да спрат да обсъждат замразени руски активи и да започнат да ги прехвърлят? Това, което стои на пътя, е разрушителната слабост на принципа "с Украйна, колкото е необходимо“.

Ако Европа позволи на Москва да постигне своето в Украйна чрез колебание, полумерки и непризнаване на екзистенциалния императив на украинската победа, вакуумът на умиротворяването ще насочи руската агресия на запад. И ако оръжията замлъкнат, без Украйна да е напълно в рамките на колективната европейска отбрана, Русия ще се прегрупира и ще нахлуе отново.

Войната с Иран е макабрезен лабиринт

Войната на Русия срещу Украйна е, както пише шведският икономист Андерс Аслунд, "най-чернобелият въпрос на доброто срещу злото в съвременната история“. Финландският президент Александър Стуб, чиято страна граничи с Русия и който разбира залозите по-добре от повечето, го каза ясно: "Иран не е моята война, Украйна е моята война". Европа трябва да инвестира икономическата си тежест, политическия си капитал, военните си ресурси и дипломатическото си влияние там, където са постижими резултати.

Когато германският президент нарича ударите срещу Иран незаконни съгласно международното право, той се позовава на нещо свещено. Но за да има тежест този език, трябва да превъртим лентата назад.

Редът, основан на правила, не се срина на 28 февруари 2026 г., когато Америка бомбардира Иран. Той се разпадна през 2008 г., когато Русия нахлу в Грузия, а Европа отговори с мисли и молитви.

Той се разпадна допълнително, когато Русия нахлу в Крим през 2014 година и се изпари, когато Европа продължи със "Северен поток 2“ – ефективно възнаграждавайки агресията на Кремъл с излишен тръбопровод, който лиши Украйна от най-мощния ѝ възпиращ фактор: енергиен транзит, от който зависеха както Европа, така и Русия.

Блок от средни сили, който гледаше настрани в продължение на 18 години, няма право да проповядва и да сочи с пръст. Бъдещето на Европа няма да се реши в Близкия изток, а в Донецк, Луганск и Крим.

Енергийният шок ще отмине. Това, което няма да отмине, е осъзнаването, че "никога повече“ беше лозунг, а не обещание.

Европа не се нуждае от разрешение, за да помогне на Украйна да възстанови границите си. Нужна е воля. Съществува основна дисциплина, която важи както за народите, така и за хората: влагайте енергията си в нещата, на които можете да повлияете. Спрете да позирате, спрете да правите прокламации за ред, основан на правила, който Западът колективно не успя да поддържа, и започнете да го защитавате там, където действително можете.

Силата не предхожда решителните действия в Украйна. Тя произтича от тях.