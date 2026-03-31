Иран е готов за край на конфликта

Но трябва да бъдат изпълнени ключови условия

31.03.2026 | 21:30 ч. 22
Снимка: БГНЕС

Иранският президент Масуд Пезешкиан заяви, че страната му има "необходимата воля" да сложи край на продължаващия конфликт с Израел и САЩ, но подчерта, че Техеран настоява за гаранции, че подобен сценарий няма да се повтори.

"Разполагаме с необходимата воля да прекратим този конфликт, но трябва да бъдат изпълнени ключови условия - най-вече гаранции, които да предотвратят повторение на агресията", каза Пезешкиан по време на телефонен разговор с председателя на Европейския съвет, става ясно от съобщение на неговата канцелария.

С думите си той на практика потвърди една от основните позиции на Техеран по отношение на конфликта.

Свързани статии

