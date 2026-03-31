Иран отрече да е изстрелвал ракети срещу Турция

Иранският външен министър Абас Арагчи определи като "напълно неоснователни" твърденията, че Техеран е изстрелял ракети по Турция, предаде AFP.

В телефонен разговор с турския си колега Хакан Фидан той предупреди, че зад инцидента е възможно да стоят "операции, извършени от врагове". Арагчи подчерта още, че Иран е готов на "съвместно техническо сътрудничество" и да окаже съдействие за изясняване на фактите.

Ден по-рано турското министерство на отбраната съобщи, че сили на НАТО са прехванали ракета, за която се предполага, че е била изстреляна от Иран, пише БТА.