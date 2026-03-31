IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 126

Иран отрече да е изстрелвал ракети срещу Турция

Абас Арагчи определи твърденията като "напълно неоснователни"

31.03.2026 | 18:30 ч. 7
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Иранският външен министър Абас Арагчи определи като "напълно неоснователни" твърденията, че Техеран е изстрелял ракети по Турция, предаде AFP.

В телефонен разговор с турския си колега Хакан Фидан той предупреди, че зад инцидента е възможно да стоят "операции, извършени от врагове". Арагчи подчерта още, че Иран е готов на "съвместно техническо сътрудничество" и да окаже съдействие за изясняване на фактите.

Ден по-рано турското министерство на отбраната съобщи, че сили на НАТО са прехванали ракета, за която се предполага, че е била изстреляна от Иран, пише БТА.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Иран Турция ракета
Новини
Виж всички новини
Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem