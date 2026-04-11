Преговорите между САЩ и Иран започнаха

Мирните преговори между Съединените щати и Иран започнаха в Исламабад, съобщават Reuters и DPA, като се позовават на представители на пакистанското правителство.

Информацията беше потвърдена и от обществените телевизии на Иран и Пакистан.

Вечерта делегациите са започнали разговори лице в лице в присъствието на пакистански посредници, след период на колебания и неяснота дали Вашингтон и Техеран изобщо ще седнат на една маса, или ще общуват единствено чрез посредничество. Според предварителните слухове иранската делегация не е възнамерявала да преговаря директно с американската страна.

Първи разговори

Американската делегация е оглавявана от вицепрезидента Джей Ди Ванс, придружаван от специалния пратеник Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, зет на президента Доналд Тръмп.

Иранската делегация е водена от председателя на парламента Мохамад Багер Галибаф, заедно с външния министър Абас Арагчи и още няколко високопоставени представители.

Това е първият случай от началото на конфликта преди 40 дни, в който американски и ирански представители провеждат преки разговори.

Преди старта на преговорите делегациите на САЩ и Иран са провели отделни срещи с пакистанския премиер Шехбаз Шариф и други високопоставени официални лица.

Шариф първо се е срещнал с иранската делегация, а няколко часа след пристигането на американската страна в Исламабад е провел разговор и с делегацията, водена от Ванс.

Според представители на пакистанското разузнаване, цитирани от DPA, днес и утре може да се състоят няколко кръга преговори в опит да бъде постигнато трайно споразумение.

Исламабад посредничи и за двуседмично примирие тази седмица като част от усилията за прекратяване на конфликта, започнал с американски и израелски удари по ирански цели на 28 февруари. При тях беше убит и върховният лидер на страната аятолах Али Хаменей.

До 10 000 души от силите за сигурност, включително военнослужещи, специални части, разузнаване и полиция, са ангажирани с охраната на преговорите в пакистанската столица. Така наречената "червена зона", в която попада и хотелът, където се очаква да се водят разговорите, остава затворена за целия период на преговорите, пише БТА.